Royaume-Uni : six mois de prison pour un ex-athlète paralympique qui s'était collé à un avion

Ancien champion paralympique, James Brown a été condamné ce vendredi à un an de prison dont six mois ferme. L’irlandais de 56 ans s’était englué au toit d’un avion lors d’une action du mouvement écologiste Extinction Rebellion.

C’est une affaire qui remonte au 10 octobre 2019. James Brown, aveugle de naissance était parvenu à se hisser sur le toit d’un avion de British Airways à l'aéroport de London City. Le double médaillé d’or en cyclisme au Jeux paralympiques de New York en 1984, puis médaillé de bronze à ceux de Londres en 2012, avait alors collé sa main droite à l’avion avant de coincer son téléphone portable dans la porte pour empêcher sa fermeture.

Positionné pendant une heure sur l’avion à destination d’Amsterdam (Pays-Bas), l’homme avait provoqué ainsi des perturbations majeures pour plus de 300 passagers ainsi que pour la compagnie aérienne qui, selon l’accusation correspondent à un coût de 40.000 livres (46.700 euros).

Breaking: James Brown, the paralympian who sat on a plane to demand the Government #ActNow on the #ClimateEmergency, has just been given a 12 month custodial sentence. Earlier this year a jury found him guilty of public nuisance. Now he will spend at least 6 months in prison. https://t.co/EZLbvoOrnU

— Extinction Rebellion UK (@XRebellionUK) September 24, 2021