Une louve tuée par balles retrouvée pendue sur le parvis d'une mairie

Le cadavre ensanglanté d’une louve abattue a été retrouvé pendu ce vendredi matin à la devanture de la mairie de Saint-Bonnet-en-Champsaur, dans les Hautes-Alpes. L'enquête ouverte par le parquet de Gap est confiée à la brigade de recherches de Gap et l'office français de la biodiversité.

Selon les premières constatations, l'animal aurait été abattu par balles avant d’être pendu.

Selon le parquet, la bête a été braconnée et une banderole a été déployée sur la façade de la mairie avec cette inscription : «Reveillez-vous, il est déjà trop tard».

L’association nationale de protection de l’ours, du loup et du lynx (FERUS) va déposer plainte pour «destruction d’espèce protégée». «Cet acte ignoble est une première en France, a réagi l’association. Il est l’aboutissement normal de l’impunité accordée aux exactions et violences perpétrées depuis tant d’années par les anti-loups et anti-ours. Les pouvoirs publics sont autant responsables que ceux qui ont tué et pendu cette louve.»

«Si rien n’est fait, quelle sera la prochaine étape de ces hors-la-loi ?», dénonce FERUS.

Pour rappel, le loup est en effet une espèce protégée.