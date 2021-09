Un adolescent de 16 ans tué «parce qu'il venait de Bagnolet»

Lundi dernier, Ibrahima, un jeune adolescent de seize ans, a été blessé mortellement au couteau par un autre jeune du même âge. Il vivait à Bagnolet, voulait devenir footballeur professionnel et vivait loin des histoires de gangs et des rivalités territoriales devenues, en Seine-Saint-Denis, de plus en plus courantes.

Une marche blanche organisée en son hommage, qui s’est arrêtée aux alentours de treize heures au stade municipal de la ville, a rassemblé plus de trois cent cinquante personnes ce samedi 25 septembre. La maman de l’adolescent, en tête de cortège, éplorée, n’a pas lâché le portrait de son fils durant la procession. Car Kandji El Hadji de son vrai nom, était, selon son oncle Ousmane Diaïté, lequel s’est exprimée devant la foule, « un homme juste, bon, protecteur, ouvert. » Les habitants de Bagnolet on défilé, habillés de blanc, les visages défaits ; un portrait d’Ibrahima a été mis à l’honneur avec cette inscription, devenue tristement commune : « plus jamais ça. »

Un jeune sans histoire

Son oncle a également expliqué que le jeune homme « irradiait par son sourire, par sa gentillesse », et a demandé aux jeunes présents d’en finir avec ce « cycle de violence. » Du côté de la famille d’Ibrahima, on fustigeait les adultes, les jeunes étant selon elle les victimes de leurs abandons successifs.

De nombreux amis du garçon lui ont rendu hommage, se remémorant des souvenirs de football – il avait joué durant trois ans au Red Star-, des discussions, des rires. Car Ibrahima, toujours selon son entourage, « n’était pas associé aux rixes », et n’avait qu’une idée en tête : devenir un grand joueur de football.

Une violence inouïe entre adolescents

Le drame s'est déroulé lundi dernier, après qu'Ibrahima soit parti voir jouer au football, un ami, aux Lilas. Vers vingt heures, accompagné de deux amis, il tombait sur un jeune de seize ans, leur demandant leur ville d’origine. Au son de « Bagnolet », Ibrahima était alors poignardé au thorax et succombait à ses blessures à l’hôpital, deux heures plus tard.

Le meurtrier a été mis en examen pour « homicide volontaire » et a été placé en détention provisoire, selon le parquet de Bobigny.