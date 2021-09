Finistère : il menotte son cambrioleur et le fait arrêter

Un homme de 47 ans, réserviste dans la gendarmerie depuis 20 ans, est parvenu à maîtriser l’un des deux cambrioleurs présents dans sa cuisine, avant de faire fuir l’autre, ce 24 septembre, à Guipavas (Finistère).

Alors qu’il se dirigeait spontanément vers sa cuisine vers 4h30 ce vendredi, le major réserviste de la gendarmerie aperçoit deux silhouettes dans la pénombre, en train de fouiller ses placards à l’aide de lampes torches. «Ça fait tellement bizarre, je suis resté saisi quelques secondes. Puis j'ai pensé à ma femme et à mes deux filles qui dormaient à l'étage. Et, sans plus réfléchir, j'ai foncé dans le tas!», a expliqué le héros local dans les colonnes du journal régional Ouest-France.

L’homme, qui travaille actuellement à la maison d’arrêt de Brest, lutte donc avec les deux malfrats, d’abord dans la cuisine puis dans le garage attenant. Fort d’un gabarit imposant, 95kg pour 1m85, il parvient à faire fuir l’un des voleurs et à maîtriser le second. Alertée par les cris, sa femme l’aide en lui fournissant ses menottes afin d’immobiliser définitivement le cambrioleur.

«Mon but, en témoignant, n'est absolument pas de valoriser mon acte ou de me glorifier. C'est surtout l'occasion de montrer que, parfois, la chance tourne pour les voleurs et qu'on n'est pas forcément une victime face à des gens mal intentionnés», a conclu l’homme courageux de 47 ans.

Rapidement arrivés sur les lieux, les gendarmes de Guipavas ont arrêté le malfrat, avant de le placer en garde à vue pour vol en réunion. Le prévenu, âgé de 17 ans, est connu des services de police pour une arrestation antérieure liée à un vol de voiture.