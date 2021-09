Un influenceur français installé à Dubaï aurait détourné 5,8 millions d'euros d'aides Covid

Sur les réseaux sociaux, l'influenceur français «PA7», ou Paul A., ne montre plus signe de vie depuis la fin du mois d'août. Cela correspond au moment où il a été expulsé de Dubaï, où il vivait, et mis en examen. Il est soupçonné d'avoir détourné 5,8 millions d'euros d'aides d'Etat liées à la pandémie de Covid-19.

Agé de 24 ans, ce jeune homme regroupait plus de 62.000 abonnés sur Snapchat et Instagram. Il s'est notamment fait connaître en exposant son quotidien luxueux, entre voyages, palaces et voitures haut de gamme. Un train de vie coûteux qu'il menait récemment depuis Dubaï.

Selon les informations du Parisien, il a toutefois été expulsé des Emirats arabes unis le 25 août dernier. Paul A. a été mis en examen à Paris dès le lendemain, pour «escroquerie en bande organisée» et «blanchiment aggravé». Il aurait, selon les premiers éléments de l'enquête, détourné de l'argent provenant du fonds de solidarité destiné à soutenir les entreprises touchées par la crise, au travers d'un montage financier impliquant des autoentrepreneurs.

Concrètement, l'influenceur se servait de sa notoriété sur les réseaux sociaux pour entrer en contact avec des autoentrepreneurs ou des gérants de société. Il récupérait alors leurs identifiants pour se connecter sur le site des impôts et faire une demande afin de bénéficier du fonds de solidarité.

Trahi par l'un de ses «clients»

Au besoin, «PA7» falsifiait le secteur d'activité, pour en choisir un parmi ceux qui étaient éligibles. Il n'hésitait pas à gonfler le chiffre d'affaires de l'année 2019 pour donner l'illusion d'une importante perte de revenus. En échange, l'influenceur demandait 30 à 50% du montant perçu.

Mais Paul A. a été trahi par l'un de ses «clients». Un livreur Uber Eats des Yvelines qui, sur ses conseils, avait fait une demande d'aide en prétendant exercer une activité de la catégorie «art et spectacle vivant». Ce dernier a été entendu par les impôts après avoir perçu la somme de 16.000 euros du fonds de solidarité. Il a expliqué avoir agi selon les consignes de l'influenceur, à qui il devait verser une commission.

A en croire l'enquête menée par l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), 657 autoentrepreneurs et gérants de société ont ainsi fait appel à «PA7». Soit 22 millions d'euros d'aides demandés, pour 5.806.592 euros réellement versés par l'Etat. Certains clients de Paul A. ont assuré ne pas avoir eu connaissance du caractère illégal de ce système. De son côté, l'influenceur est actuellement en détention provisoire à la prison de Fresnes (Val-de-Marne), l'un de ses complices a également été écroué le 9 septembre.