Le Tiktokeur de 19 ans Gabriel Salazar meurt dans une course poursuite avec la police

Après avoir refusé de s'arrêter pour un contrôle de police, qui a tourné à la course-poursuite, le Tiktokeur star Gabriel Salazar est décédé tragiquement à l'âge de 19 ans seulement.

Le jeune Texan, connu pour ses vidéos sur TikTok, est mort dimanche alors qu'il transportait trois passagers, Jose Luis Jimenez-Mora, 41 ans, Jose Molina-Lara, 23 ans, et Sergio Espinoza-Flores, 36 ans, selon le magazine People qui rapporte les propos des autorités. Tous sont morts sur les lieux de l'accident.

Gabriel Salazar, dont le compte @gabenotbabe comptabilise, ce vendredi, plus de deux millions d'abonnés, était au volant d'une Chevrolet Camaro de 2014 dans la région de San Antonio aux Etats-Unis.

Les passagers étaient des citoyens mexicains sans papiers

Vers 01h20 du matin, alors qu'un officier de police de Crystal City voulait contrôler le véhicule, le Tiktokeur ne se serait pas arrêté. L'agent se serait alors lancé à sa poursuite. Le conducteur aurait finalement perdu contrôle du véhicule et serait venu heurter un arbre. La voiture aurait alors fait plusieurs tonneaux avant de prendre feu.

Le San Antonio Express News affirme que les trois passagers étaient des citoyens mexicains sans papiers. Pour l'heure, la police ignore si c'est pour cette raison que le conducteur n'a pas voulu s'arrêter.

Les commentaires de condoléances affluent sur ses pages TikTok et Instagram depuis l'annonce de sa mort, comme l'influenceur Ricky Flores, qui lui a rendu hommage sur sa page Instagram en publiant des photos de lui. «Ma deuxième famille. Puisses-tu reposer en paix», a-t-il écrit.

Sur ses réseaux sociaux, Gabriel Salazar publiait des vidéos dans lesquelles il faisait du play-back sur des morceaux de rap.

Une cagnotte mise en ligne

Une cagnotte Gofundme a été mise en ligne pour soutenir sa famille. «Gabriel aimait sa famille et chahutait toujours avec sa sœur et son petit frère. Il était toujours là, avec un grand sourire et de gros câlins, et sa famille n'oubliera jamais ces moments chaleureux. Il était si drôle avec un sens de l'humour tranquille. et le sarcasme. Je ne peux pas croire que je suis assis ici en train d'écrire ceci», indique, bouleversé, l'auteur de la cagnotte.

Ce vendredi, plus de 38.000 dollars (32.800 euros) ont été récoltés jusqu'à présent.