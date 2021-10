Ardennes : l'étudiant disparu lors d’un week-end d’intégration aurait été retrouvé mort

Le corps d'un jeune homme a été retrouvé ce mardi 05 octobre, vers 10 heures, dans un champ par un agriculteur à Signy-l'Abbaye (Ardennes). Il pourrait s'agir de celui de Valentin Gomes, un étudiant de 23 ans à Polytech'Lille disparu dans la nuit de samedi à dimanche lors du week-end d’intégration de son école, qui se déroulait dans un camping de la Vénerie.

Le corps découvert ce mardi matin dans les Ardennes est fortement suspecté d'être celui de Valentin, d'après le procureur de Charleville-Mézières, Laurent de Caigny. A la suite de cette macabre découverte, ce dernier a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de cette mort, avant de la confier à la section de recherches de la gendarmerie de Reims.

«Je confirme la découverte ce matin d'un corps sans vie dans un champ aux environs de Signy-L'Abbaye, qui pourrait être celui de l'étudiant disparu. Au vu de cette découverte singulière par le lieu, des tous premiers constats, des possibles traces de violences sur le corps sous réserve des constatations médico-légales à venir, j'ai ordonné l'ouverture d'une enquête pénale criminelle, sous la qualification de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner», a affirmé le procureur dans des propos relayés par l'AFP.

Disparu samedi vers 23 heures

Alors qu’il faisait la fête avec plus de 400 étudiants issus de son école d’ingénieur dans le Nord, le jeune homme avait été aperçu pour la dernière fois samedi soir, vers 23h. Valentin n’avait pas emporté son téléphone portable, sa carte bancaire et ses papiers d'identité, selon le parquet de Charleville-Mézières, rendant plus délicat le travail d’enquête mené depuis dimanche.

Les recherches pour retrouver sa piste avaient commencé dimanche après-midi et s'étaient poursuivies lundi dès 8h30. Une quarantaine de personnes, dont les gendarmes, les amis les plus proches et les membres de la Croix-Rouge, étaient encore sur place ce mardi.

Aidés par un maître-chien, les enquêteurs sur le terrain se sont concentrés sur une zone s’étalant autour de l’église de Librecy, lieu où le jeune homme avait été vu pour la dernière fois. Un hélicoptère avait même survolé le périmètre selon le quotidien régional L’Union.

Une cellule psychologique a été mise en place pour les proches de la victime après la constatation du décès de Valentin Gomes.