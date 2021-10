Une femme pousse une passagère du métro sur un train en marche (VIDEO)

Une femme de 29 ans, originaire du Queens, a été accusée de tentative de meurtre sur une autre femme, qu'elle a poussée sur un train en marche à la station de métro de Times Square, à New York, au plus fort de l'affluence du lundi matin.

Anthonia Egregbara a été placée en garde à vue mardi, ont annoncé des responsables, cités par Nbcnewyork. La victime, âgée de 42 ans, se trouvait sur le quai de la ligne 1/2/3 en direction nord juste après 8h15, lorsqu'une autre femme, que les enquêteurs pensent être Anthonia Egregbara, s'est levée d'un banc et l'a poussée dans le train au moment où il passait à toute vitesse, comme le montrent les images de vidéosurveillance du métro.

Selon les enquêteurs, aucun mot n'a été échangé entre les deux femmes avant l'agression. Bien que la victime ne soit pas tombée sur les rails, la police a déclaré qu'elle s'était cognée le visage contre le train avant de retomber sur le quai. Elle a été hospitalisée pour de «graves blessures physiques» au visage et aux jambes.

UPDATE: we have a suspect in custody in connection to yesterday’s pushing incident at the Times Square subway station. https://t.co/FYLI5UtJvU pic.twitter.com/4k5I7SVSq0

— NYPD Transit (@NYPDTransit) October 5, 2021