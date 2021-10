Doubs : à 11 ans, elle appelle la police pour prévenir que son père conduit alcoolisé

Une petite fille de 11 ans a contacté la police du Doubs pour prévenir que son père conduisait sous l'emprise de l'alcool, ce samedi 9 octobre. Elle était dans la voiture avec son petit-frère.

En visite chez une amie à Baume-les-Dames (entre Besançon et Montbéliard), le père de famille s'est violemment disputé avec cette dernière et a décidé de rentrer chez lui avec son fils et sa fille, rapporte France Bleu Belfort-Montbéliard.

Vers 21h30, alors qu'il roulait passablement éméché, sa fille a donné l'alerte en envoyant plusieurs SMS à la police pour indiquer la position de la voiture. Plusieurs patrouilles ont été déployées pour retrouver la famille. La police a intercepté le véhicule vers 22h au sud de Montbéliard.

Le père de famille a été contrôlé positif avec 1,96 gramme d'alcool dans le sang. Pour rappel, en France, il est interdit de conduire avec un taux d'alcool dans le sang supérieur ou égal à 0,5 g/l de sang. Les policiers lui ont donc retiré son permis de conduire et l'ont placé en cellule de dégrisement. Les deux enfants ont été récupérés par leur mère.