Rennes : elle accouche dans un restaurant, le patron offre des pizzas gratuites à vie pour son bébé

Avec l'aide d’un client médecin qui se trouvait sur place, une femme a accouché prématurément de son bébé dans une pizzeria de Rennes (Ille-et-Vilaine), le 16 août dernier.

Le patron du restaurant Basilic & Co, très ému par cette histoire, a décidé d’offrir des repas à vie au bébé, une petite fille.

«Elle était en panique, et s’est dirigée vers les toilettes. Une minute après, elle est ressortie en criant», a raconté Eliott, l’un des employés qui a assisté à la scène, à Ouest France.

Réalisant tout de suite le caractère urgent de la scène, ce dernier a immédiatement appelé les pompiers. Entre temps, sa collègue, restée au côté de la jeune future maman en plein travail, lui a dit que la tête du bébé se présentait. Une situation totalement inattendue qui a forcément fait paniquer les salariés, âgés d'une vingtaine d'années seulement. Heureusement pour eux, au même moment, un médecin a fait son entrée.

Le bébé «aura le droit de manger à vie dans le restaurant»

«Juste à ce moment-là, un couple est entré dans le restaurant pour déjeuner. Le monsieur était médecin, il a tout de suite réagi», a expliqué Eliott. Sur les conseils du praticien, l'employé a réchauffé des torchons et tabliers propres près du four pour envelopper le nourrisson. Muette, la maman est parvenue à se faire comprendre grâce à une amie, appelée en visio, qui a pu relayer ses propos au médecin. Moins de deux minutes après l’arrivée de ce dernier, la petite fille est venue au monde devant des clients attablés et les serveurs encore sous le choc.

«Entre l’arrivée de la dame dans le restaurant et la naissance du bébé, il s’est passé quatre minutes à peine», a précisé Louis Brochard, le gérant du restaurant. Absent au moment des faits, il a visionné la scène sur les images de vidéosurveillance. Une fois sur place, les pompiers ont coupé le cordon et emmené la mère et sa fille fraîchement née à l'hôpital.

Marqué par cette «histoire incroyable et hyper émouvante», le patron a décidé d’offrir des pizzas à volonté à la petite fille. «Elle aura le droit de manger à vie dans le restaurant», a-t-il décrété, impatient de la rencontrer. Le client médecin, quant à lui, a bénéficié de son repas gratuit.