Laval : un cambrioleur trahi par son ADN détecté sur une bouteille de rhum

Un homme de 36 ans a été condamné à 4 mois d’emprisonnement pour un cambriolage à Laval (Mayenne). Son ADN, retrouvé sur une bouteille de rhum appartenant à la propriétaire, a permis de l’identifier.

L'homme s’était introduit dans une maison pour y dérober plusieurs objets, dans la nuit 30 août au 1er septembre 2018, à Laval, selon des informations de Ouest France.

Située en rez-de-chaussée, la résidente de la maison était sur le point de déménager. Elle a découvert qu’une baie vitrée avait été forcée, de la nourriture renversée entre les cartons et de nombreux objets comme une montre, un bracelet, un appareil photo, ou encore une console de jeux vidéo avaient disparu.

«Je m’en souviens»

«L’enquête a révélé la présence de l’ADN du prévenu, sur le goulot d’une bouteille de rhum, bue sur place», a indiqué la présidente du tribunal, Sabine Orsel. « Je m’en souviens», a reconnu le trentenaire placé en détention provisoire et joint par visioconférence pour cette audience, affirmant avoir vendu les objets qu'il avait dérobés.

Pour sa défense, son avocate, Audrey Demange, a affirmé qu'il n'était plus accro à l’héroïne et à la méthadone. Avec 24 mentions pour vol avec violences notamment, son casier judiciaire est chargé. Le tribunal a suivi les réquisitions de la substitute du procureur et a condamné Mathieu Renault à une peine de 4 mois d’emprisonnement, révèle encore Ouest France.