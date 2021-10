Coups de pied, coups de poing, étouffement... Un homme condamné pour cruauté envers son chien

27 coups de pied et 18 coups de poing. C’est le supplice qu’a subi un rottweiler de la part de son maître, un homme de 43 ans, à Charquemont dans le Doubs.

Le coupable, filmé dans une vidéo de six minutes, s'est déchaîné avec une extrême violence sur son chien. L’homme a écopé de six mois avec un bracelet électronique et l’interdiction définitive d’avoir un animal à la suite de son procès devant le tribunal de Montbéliard.

Selon les informations de France Bleu, en plus des coups portés sur son animal, l’homme aurait également tenté de l’étouffer. Durant l’audience, la juge a déclaré : «J’ai eu du mal à regarder cette vidéo, c’était insoutenable autant de violence».

Les faits remontent au 12 janvier dernier. L’homme accusé de cruauté animale a plaidé la légitime défense. Selon lui, son chien aurait essayé de le mordre quand il tentait de lui mettre sa muselière.

Le prévenu déjà condamné pour d'autres faits de violence

De son côté, l’avocate de la fondation Brigitte Bardot, qui s'est constituée partie civile, a déclaré que «cette violence, ce n’est pas juste un geste de réaction».

L’homme n’est d'ailleurs pas inconnu de la justice. Il a déjà été condamné pour violences conjugales, violences sur une personne dépositaire de l’autorité ainsi que violences avec arme.

Le rottweiler, classé catégorie 2, est interdit à l’adoption par les personnes ayant un casier judiciaire. Le chien n’aurait donc jamais dû se retrouver chez le coupable, qui assure ne pas avoir été au courant de cette loi.