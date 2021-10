Fraude : accusé d'avoir détourné 400.000 euros à la sécurité sociale, un kiné mis en examen

Patients fantômes, surfacturation ou fausses ordonnances. Un kinésithérapeute de Seine-et-Marne a été mis en examen durant le mois de septembre, accusé d’avoir détourné pas moins de 400.000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie.

Poursuivi pour «escroquerie en bande organisée, faux et blanchiment», les faits qui lui sont reprochés se seraient produits entre 2017 et 2021. La CPAM de Paris avait porté plainte en 2018. Celles de Seine-et-Marne, des Ardennes et du Bas-Rhin en seraient également victimes, rapporte Le Parisien.

Le soignant de 58 ans aurait inventé de faux patients, aurait volontairement augmenté les sommes facturées à ceux qu’il voyait réellement et aurait réalisé soixante-quinze fausses ordonnances, avancent nos confrères. «Il fait même des télédéclarations lorsqu’il est en voyage pour les vacances qu’il justifie par des consultations en visioconférence», précise une source proche de l’enquête.

Le kiné accuse un complice

Des complices lui auraient permis de faire transiter l’argent sans se faire remarquer. Deux faux patients seraient ainsi impliqués dans l’escroquerie. Sur le compte bancaire de l’un d’eux, qui n’est pas en capacité de travailler, est passé un total de plus de 250.000 euros. «Oui j’ai commis des impairs. J’ai placé l’argent du kiné», a avoué le complice, en niant néanmoins avoir produit des faux.

De son côté, le praticien - qui avait été placé en garde à vue en mars 2020 puis à nouveau arrêté en 2020 – nie la volonté d’escroquerie. «Je me suis retrouvé débordé par l’administratif», indique-t-il, en rejetant la faute sur son complice. «Je ne me suis pas rendu compte de sa folie. Je lui ai fait trop confiance. Je suis complètement victime de ses agissements». La justice ne semble pas avoir cru sa défense, en le mettant en examen.