Menaces de morts reçues par un couple d'enseignants marseillais : un suspect en garde à vue

Auditionné par la police ce mardi 19 octobre, un artisan de 34 ans a affirmé être l’auteur des menaces de mort envoyées dans une série de courriers à un couple d’enseignants de Marseille (Bouches-du-Rhône).

L’homme, né en 1987, a été placé en garde à vue. Il a indiqué être en conflit avec le couple pour des malfaçons lors de travaux à leur domicile.

Le suspect n’a aucun lien avec une quelconque radicalisation religieuse, a appris CNEWS de source policière, et n’est pas non plus connu des services de police à l'exception d'une affaire de dégradations en 2011.

Le couple, un enseignant en collège et l'autre en lycée, avait porté plainte après avoir reçu trois courriers hostiles à leur encontre.

La première missive, contenant la photo de Samuel Paty, leur est parvenue le 8 septembre dernier. Le deuxième courrier est arrivé quelques jours plus tard, le 12 septembre, il s'agissait de menaces de mort par écrit.

Enfin, ils ont reçu une dernière lettre ce samedi 16 octobre, soit le jour du premier anniversaire de la mort de Samuel Paty. Sur le papier, ces quelques mots terrifiants : «La semaine prochaine tu mourras».

Un dispositif de mise en sécurité déployé

Une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille. L'affaire est suivie par la Division Sud de la Direction départementale de la Sécurité Publique (DDSP), qui a déployé un dispositif de mise en sécurité pour les enseignants.

«A ce stade de l'enquête, il apparaît que les faits ne présentent aucun lien avec la profession des victimes», indique le parquet de Marseille dans un communiqué ce mardi.

De multiples réactions

De son côté, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a souligné que les autorités ne laisseront «rien passer face à ceux qui menacent nos enseignants». «Les services de police sont totalement mobilisés pour retrouver le ou les auteurs de telles menaces pour les traduire devant la justice», a-t-il ajouté.

La révélation de ces faits, au moment même où le pays commémore la mémoire de Samuel Paty, enseignant tué près de son collège des Yvelines il y a un an, a suscité une vague d'émotions.

J’adresse, au nom de toute @MaRegionSud, un soutien clair à ces deux enseignants, menacés de mort par les barbares.



En République, tout doit être fait pour protéger nos enseignants et combattre les terroristes en puissance ! #SamuelPaty https://t.co/jbP4oKrpaO — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) October 18, 2021

« Semaine prochaine tu mourras »Des enseignants menacés de morts à #Marseille avec la photo de #SamuelPaty envoyée à chaque d’eux.





Terrifiant ! Je leur apporte tout mon soutien et espère que dès ce soir ils seront traqués et dormiront en prison ! — Eric Ciotti (@ECiotti) October 18, 2021

Renaud Muselier, président de la région PACA, a adressé sur Twitter son «soutien clair» aux deux enseignants. Eric Ciotti, député et candidat à la primaire de la droite a également témoigné de son soutien, évoquant des faits «terrifiants».