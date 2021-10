Mulhouse : deux enseignants condamnés pour violences sur un élève

A la barre du tribunal judiciaire de Mulhouse, mardi 12 octobre, deux enseignants du lycée Jean-Mermoz de Saint-Louis (Haut-Rhin), ont plaidé l'humour. Accusés de violences en réunion sur un élève, ils n'ont pas convaincu le juge et ont été reconnus coupables.

Les faits qui leur sont reprochés remontent au 26 mai 2021. Selon les informations de l'Alsace, qui a relayé l'affaire samedi 16 octobre, ces enseignants avaient à l'époque surpris deux élèves faisant mine de se battre en duel à l'aide de divers objets, dont une règle. Les prévenus ont mis fin à ce jeu en simulant la mise à mort de la victime, notamment en lui enroulant le câble du rétroprojecteur autour du cou.

Une plaisanterie «centré[e] sur l'ironie»

L'élève en question a non seulement fait part de l'humiliation ressentie à ce moment-là, mais a en plus assuré que l'un des enseignants lui avait asséné un coup de poing. Les deux prévenus on quant à eux évoqué une plaisanterie «centré[e] sur l'ironie», arguant que leur mise en scène avait pour objectif de faire écho à un cours précédent sur le siècle des Lumières.

Jugeant leur comportement inapproprié, le tribunal judiciaire de Mulhouse a néanmoins décidé de les condamner à verser 800 euros de dommages et intérêts à la victime, assortis d'amendes de 3.000 à 5.000 euros, dont une partie avec sursis. Les deux professeurs ont également été suspendus de leurs fonctions.