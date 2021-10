Leboncoin : un éleveur vend 6.000 poules pour leur éviter l'abattoir

Un exploitant agricole de la Manche, a décidé de vendre ses poules sur Leboncoin pour leur éviter l’abattoir.

Et à en croire l'agriculteur, la vente est un véritable succès. «On est même débordés, a ainsi confié lundi 18 octobre Thierry Ourry dans l'émission «Le coup de fil du matin» sur Sud Radio. C’est la deuxième année que l’on fait cette opération. L’année dernière, nous avions eu un peu plus de mal. Nous avons déjà vendu plus de 3.500 poules sur Leboncoin. Nous nous sommes dit qu’il fallait trouver d’autres solutions pour pouvoir les écouler», a-t-il expliqué.

Dans le cadre de son cahier des charges Label Rouge fixé par le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC), l’exploitation ne peut effectivement garder ses poules plus de 76 semaines, pour des questions de label, précise encore Sud Radio. D'autre part, il faut nettoyer et désinfecter le bâtiment une fois par an, et cela ne peut pas se faire avec des milliers de poules à l’intérieur.

«On ne veut pas envoyer des poules à l’abattoir»

«La presse est intervenue, et tout est parti comme des petits pains, s'est réjoui Thierry Ourry. Nous sommes des éleveurs, on ne veut pas envoyer des poules à l’abattoir. On trouve cela aberrant dans un système où l’on nous demande de produire.»

Faisant appel à l'association Poules pour tous, les exploitants ont posté une annonce sur Leboncoin. Les poules ont été vendues «à 5 euros l'unité, 20 euros les cinq et 40 euros les dix», et ce sont en majorité des familles qui voulaient avoir deux ou trois poules dans leur jardin (et un minimum de place pour les accueillir) qui les ont achetées.