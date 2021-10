Une femme retrouvée morte dans un étang, son fils de 9 ans présent sur les berges

Une mère de famille a été retrouvée noyée vendredi 15 octobre dans un étang à La Baconnière, au nord de Laval (Mayenne). Son fils de 9 ans était présent sur place. La noyade pourrait être volontaire.

Découverte par un couple de promeneurs, la mère de famille d’une trentaine d’années était inconsciente. Avertis, les secours l’ont transportée à l’hôpital de Rennes en Ille-et-Vilaine, où elle est décédée dans la soirée.

Son fils de 9 ans, qui avait réussi à s’extraire de l’eau, a été retrouvé sur les berges de l’étang par le couple qui avait donné l'alerte. Ils se sont occupés de lui en attendant l’arrivée des pompiers.

La procureure de la République de Laval, Céline Maigné, a indiqué qu’une enquête était ouverte pour déterminer les causes de cette noyade. «Les premières investigations paraissent écarter l’intervention d’un tiers et orienter vers une intention suicidaire de la mère», a-t-elle précisé.

La jeune femme se serait donc jetée volontairement dans l’étang pour mettre fin à ses jours. Elle était déjà dans un état critique quand les promeneurs ont prévenu les secours et tenté de la réanimer en vain.

La victime et son fils n’étaient pas originaires de La Baconnière et ne vivaient pas dans les environs. L’étang de La Briqueterie, où le drame a eu lieu, est accessible grâce à des chemins de randonnée. Étang artificiel, c’est un lieu de promenade et de pêche pour les habitants des environs.