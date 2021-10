Isère : une adolescente battue par sa famille pour avoir flirté avec un garçon

Une jeune fille a été violemment frappée par des membres de sa famille, après que ces derniers ont appris qu'elle avait un petit ami.

Les deux cousins et la tante de la victime se sont équipés d’une ceinture et d’une cuillère en bois pour s’en prendre à elle, incapables de tolérer cette relation amoureuse avec l’un de ses camarades, comme l’a révélé Le Dauphiné, le 20 octobre dernier.

«La tante et les deux cousins ont été déférés et placés sous contrôle judiciaire » a de son côté fait savoir le parquet de Vienne auprès du Figaro, avant d’ajouter que l’enquête était terminée.

La jeune fille de 16 ans devra être placée, et les trois personnes de sa famille mises en cause pour avoir jugé nécessaire de la «corriger physiquement», sont désormais interdites de l’approcher et de la contacter.

Il faudra tout de même que la victime patiente jusqu’au 14 janvier prochain, pour que l’affaire soit jugée, a confié Audrey Quey, la procureure de la République.

L’adolescente était hébergée par sa tante après avoir rencontré des problèmes relationnels avec sa mère, survenus récemment. C’est le 12 octobre dernier, qu’elle avait raconté son calvaire et les violences qu’elle subissait, auprès des infirmières de son lycée.