Dieppe : Marius, un chat coincé depuis 11 jours dans un immeuble qui menaçait de s'effondrer, a été sauvé

Après avoir passé une dizaine de jours enfermé dans l’appartement situé dans la commune de Dieppe (Seine-Maritime), Marius le chat de Martine a finalement pu retrouver sa propriétaire ce samedi après-midi, grâce à l’intervention des pompiers.

C’est le journaliste Hugo Clément qui s’est chargé d’annoncer la belle nouvelle sur les réseaux sociaux. «Le chat Marius est sauvé ! Les pompiers sont finalement entrés dans le bâtiment pour le récupérer. Il y était enfermé depuis le 12 octobre», précise-t-il sur Twitter, avant de remercier les pompiers et les personnes qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour sauver l’animal de compagnie.

Le chat Marius est sauvé ! Les pompiers sont finalement entrés dans le bâtiment pour le récupérer. Il y était enfermé depuis le 12 octobre.





Merci aux pompiers et merci à vous pour la mobilisation sur les réseaux sociaux qui a entraîné ce sauvetage ! Martine est heureuse pic.twitter.com/71zrIyfhit — Hugo Clément (@hugoclement) October 23, 2021

En effet, Martine avait lancé la pétition «Urgent il faut sauver mon chat Marius» sur MesOpinions.com, à laquelle presque 80.000 personnes avait signé.

Son chat âgé de 11 ans, s’était retrouvé prisonnier au deuxième étage de son appartement suite à l’effondrement d’un immeuble qui s’y trouvait juste à côté, mardi dernier.

Intervention risquée

L’intervention avait été jugée trop dangereuse par les pompiers qui avaient au départ refusé, en raison d’un pan du bâtiment effondré qui menaçait de tomber.

Coincé dans un immeuble en péril à #Dieppe, le chat Marius a été sauvé par les pompiers et a retrouvé sa maîtresse ce samedi midi ! pic.twitter.com/gx4OQUCNUW — Ville de Dieppe (@dieppefr) October 23, 2021

L’habitante de la rue des Bains avait alors lancé un appel à l’aide à la mairie de Dieppe pour qu’elle accélère les travaux de «déblaiement et de démolition afin d’étayer son immeuble et pouvoir sauver son félin» qui n’avait pas mangé, ni bu depuis plusieurs jours.

Aujourd’hui «Martine est heureuse» et pose à côté de son chat adopté à la SPA il y a trois ans, comme on le peut voir sur le cliché partagé par le journaliste et défenseur des animaux.