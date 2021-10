Un vol Air France retardé de 40 minutes à cause… d’un teckel

Un couple a réussi à faire monter à bord d’un vol Air France un passager clandestin, leur teckel. La présence du petit chien a engendré un retard de 40 minutes.

S'ils ont réussi à passer tous les contrôles avec leur teckel, ce dernier, installé dans un sac en plastique, a finalement été repéré par une hôtesse du vol Air France à destination d’Edimbourg. Un passager, cité par Le Parisien, se souvient avoir repéré le jeune couple et son «grand sac en plastique qui bougeait».

Face à cette découverte, le couple a dû être débarqué de l’avion ainsi que leurs bagages placés en soute. Un protocole de sécurité qui a engendré un retard de 40 minutes pour l’avion. «Nous ne sommes pas anti-chien, a assuré le personnel de bord. On peut embarquer certains chiens à bord. Pas les bouledogues mais les teckels et les chihuahuas, oui. Le problème avec ce vol, c’est que le Royaume-Uni n’accepte pas les animaux débarqués sans contrôles et quarantaine.»

Air France risquait une amende

«La dame était en larmes. C’était dur. Mais on ne pouvait pas faire autrement», a expliqué à nos confrères un membre du personnel. Le débarquement du couple et de leur teckel était inévitable, puisqu’entrer sur le territoire du Royaume-Uni avec le chien aurait exposé la compagnie aérienne Air France à une forte amende de plusieurs milliers d’euros.

Si l’hôtesse a fait preuve de beaucoup de clairvoyance en repérant le passager clandestin, le personnel de l’embarquement devra justifier pourquoi un sac qui remuait et contenait un teckel n’a pas été repéré et bloqué.