Un bébé de 4 mois meurt après avoir été oublié 6 heures dans une voiture au soleil

Sur le parking d'un centre commercial de la commune du Lamentin, en Martinique, le soleil tapait fort, mardi 26 octobre. Il a été fatal pour une petite-fille de quatre mois, oubliée sur la banquette arrière d'une voiture pendant six longues heures.

D'après les premiers éléments recueillis par le parquet de Fort-de-France, le nourrisson aurait dû être déposé à la crèche ce matin-là. Sa mère, qui devait l'y conduire, a oublié sa présence dans le véhicule en se rendant sur son lieu de travail. L'alerte n'a été donnée qu'à la mi-journée, lorsque la crèche a signalé l'absence du bébé à son père.

La petite-fille, restée six heures dans la voiture fermée et en plein soleil, n'a pas pu être réanimée par les secours. Malgré leurs soins, sa mort a été constatée entre 14h30 et 15h. Selon les premières constatations, l'enfant est décédée des suites d'une sévère déshydratation.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et les policiers de la direction départementale de la sécurité publique ont été chargés des investigations.

Les parents du bébé, très choqués, n'ont pour l'heure pas été interrogés. Une prise en charge psychologique leur a été proposée et ils seront entendus plus tard, notamment pour établir comment le déroulé de cette journée a pu mener à la mort de leur enfant.