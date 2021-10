Rodéo urbain : un «Dalton» en garde à vue à Lyon

Un motard, membre d'un collectif de rappeurs lyonnais appelé «Les Daltons», a été placé en garde à vue vendredi 29 octobre, en fin de journée après un rodéo urbain dans le centre ville de Lyon, a annoncé la préfecture.

Le jeune homme, qui se trouvait seul sur sa moto, a été interpellé dans le 7e arrondissement, a précisé la préfecture, tandis que deux autres personnes chevauchant une seconde moto étaient en fuite. Les trois motards ont emprunté, vers 18H, les quais du Rhône, avant de passer notamment par la place Bellecour et le secteur de Perrache.

Sur des vidéos et des photos diffusées sur le compte Instagram de ce collectif de rappeurs adeptes des rodéos urbains, qu'ils pratiquent déguisés en «Dalton», on voit notamment les trois motards, cagoulés et masqués, vêtus de tenues rayées jaune et noir. Une des deux motos est peinte avec les mêmes couleurs.

Un «comportement irresponsable»

Sur Twitter, la préfecture du Rhône a dénoncé un «comportement irresponsable». «Ces individus ne portent aucun message. Ce sont des délinquants», a-t-elle ajouté.

«Je condamne fermement le rodéo réalisé en plein centre-ville aujourd'hui. Il est intolérable que la population soit exposée à de tels risques», a écrit sur Twitter le maire EELV de Lyon, Grégory Doucet.

La préfecture avait annoncé la veille l'interdiction des «rassemblements sauvages» de voitures et motos de grosses cylindrées vendredi soir dans trois villes de banlieue lyonnaise, où des précédents ont rassemblé des centaines de personnes ces dernières semaines. Samedi 23 octobre, la police avait déjà interpellé, à Lyon, trois membres des «Dalton», les quatre bandits-bagnards de la bande dessinée Lucky Luke. Ils doivent être jugés le 26 novembre.