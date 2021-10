Lot-et-Garonne : il enlève et ligote nu à un arbre le conjoint de son ex

Un homme de 32 ans résidant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) a été mis en examen et écroué ce samedi 30 octobre après avoir enlevé et séquestré sous la menace d’une arme le compagnon de son ancienne conjointe deux jours plus tôt.

Attendue par son agresseur à la sortie du domicile de sa conjointe jeudi, la victime âgée de 22 ans a vécu un supplice. Muni d’une cagoule, l'assaillant l’a enlevé en subtilisant sa voiture, avant de le conduire dans une forêt proche de Moissac (Tarn-et-Garonne), selon Sud-Ouest.

Sur place, l’auteur présumé de cette attaque a forcé le jeune homme à se dévêtir entièrement en le menaçant avec une arme à feu, avant de le ligoter à un arbre avec du ruban adhésif. Laissée dans le plus simple appareil dans le bois lors de cette matinée froide, la victime n’avait aucun moyen de subsister, que ce soit de l’eau ou de la nourriture.

Le suspect a fini par avouer au bout de 24 heures

L’homme de 22 ans est tout de même parvenu à se défaire de ses liens, avant d’alerter les secours grâce à l’aide d’habitants vivant à proximité de la forêt. Lors de son témoignage fourni aux militaires locaux, le malheureux a clairement identifié l’ancien compagnon de sa petite-amie actuelle comme étant l’auteur de ce méfait.

Auditionné après ces révélations, le suspect a nié les accusations lors de sa première journée de garde à vue, avant de se raviser et d’avouer sa culpabilité. Déféré au parquet d’Agen pour les motifs de «séquestration» et «enlèvement», il a été mis en examen et placé en détention provisoire samedi.