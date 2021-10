Paris : un contrôle de routine aboutit à la saisie de 130.000 euros de fausse monnaie

Après le contrôle inopiné d’un homme en situation irrégulière aux Halles (Paris) mercredi, menant à une perquisition dans son logement samedi 30 novembre, un vaste butin de fausses coupures pour un montant supérieur à 130.000 euros a été découvert.

Mercredi, lors de la fouille de l’individu réalisée par les forces de l’ordre, 200 faux billets avaient été découverts dans une enveloppe. Samedi, après avoir examiné son domicile à Pantin (Seine-Saint-Denis), les enquêteurs ont saisi plus d’un millier de billets de 20, 50 et 100 euros, selon une source policière.

Le suspect a été placé en garde à vue pour «détention et transport de fausse monnaie en bande organisée», «usage de faux documents administratifs» et « blanchiment». Déjà connu des services de police pour des faits de rébellion, d’usage de stupéfiants et de recel de vol, il a affirmé n’être «qu’une mule» au sein de ce trafic.

La plus grosse saisie en Europe

«Il s’agit de la plus grosse saisie connue de faux billets de ce type de contrefaçon en Europe», a indiqué la source policière relayée par l’AFP. Afin de démasquer ses éventuels complices, l’enquête a été confiée à l’Office central de répression du faux monnayage (OCRFM).

Sur le plan juridique, toute contrefaçon ou falsification de monnaie, en pièces ou en billets, est considérée comme un crime, pouvant donner lieu à une peine maximale de 450.000 euros d’amende et à 30 ans de réclusion criminelle.