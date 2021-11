Belgique : Un étudiant décède après un week-end d’intégration

Un étudiant belge de 19 ans a été retrouvé mort dans la nuit de samedi à dimanche, après avoir participé à un week-end d’intégration dans le petit village de Sart-Custinneau, au cours duquel des épreuves intenses ont été organisées.

Le jeune homme, originaire de la province de Namur, aurait participé à l’ensemble des épreuves, qui se déroulaient dans un hangar loué pour l'occasion, puis se serait couché sans qu’aucun signe d’alerte ne se fasse sentir, a expliqué le procureur du Roi de Namur, Vincent Macq, lors d’une conférence de presse, selon la RTBF.

«Il y a eu une première partie de soirée durant laquelle les étudiants participaient à une série d'épreuves successives comme ingurgiter de la nourriture pour animaux, se coucher dans une baignoire de sang, etc. Une sorte de parcours initiatique avant de passer devant un membre du comité. Il n'y avait pas d'alcool durant ce baptême. Par contre, après ces épreuves, il coulait à flot», a précisé le procureur.

Environ 300 jeunes étaient présents à ce week-end d’intégration, notamment des étudiants en école d’infirmier. Le jeune homme décédé aurait été vu dans la soirée par plusieurs témoins, et rien ne semblait indiquer qu’il se sentait mal ou qu’il puisse perdre la vie dans la nuit.

Ce n’est que le lendemain matin, au moment du réveil, que des camarades se sont rendus compte que l'étudiant était inconscient. «Ils ont tenté de le réanimer en attendant les secours qui n'ont pu que constater son décès», selon le procureur. «Des prélèvements ont été effectués et une autopsie aura lieu mardi soir. On a déjà fait un premier tri mais une série de personnes doivent encore être entendues. On doit retracer la chronologie de la soirée de la victime», a-t-il ajouté.

À ce stade de l’enquête, les forces de l’ordre et les autorités judiciaires ne peuvent pas faire de lien entre le déroulé de la soirée et la mort du jeune étudiant, et attendent le résultat de l’autopsie pour comprendre ce décès et déterminer d'éventuellement responsabilités sur le plan pénal.