Le mari de Magali Blandin, principal suspect de son meurtre, s’est suicidé en prison

Suspect numéro 1 du meurtre de son épouse, Jérôme Gaillard a été retrouvé mort pendu ce lundi 1er novembre dans la prison où il était incarcéré depuis mars dernier.

Le décès de l’homme de 45 ans a été constaté à 3h44 dans les locaux de la prison de Rennes-Vezin-le-Coquet, lors d’une ronde des agents pénitentiaires, selon le communiqué de presse du parquet de Rennes. Incarcéré depuis le 21 mars 2021, il s’est pendu à la grille de la fenêtre de sa cellule avec les draps de son lit.

Il avait été mis en examen pour le meurtre de sa femme, dont la disparition avait été constatée en février dernier près de Rennes (Ille-et-Vilaine). Le défunt avait reconnu avoir tué sa femme, dont il s’était séparé, à coups de batte de base-ball, avant de conduire les enquêteurs à sa dépouille en pleine forêt. Dans cette histoire sordide, le suspect avait reçu le soutien de ses parents pour faire disparaître son épouse, ce qui a valu une incarcération pour les deux protagonistes.

Une surveillance accrue

Depuis le 13 octobre dernier, Jérôme Gaillard avait entamé une grève de la faim pour demander la réunification de ses quatre enfants, âgés de 4 à 15 ans et placés dans des foyers d’accueil.

D’après une source proche du dossier, l’homme de 45 ans faisait l’objet d’une surveillance spécifique, d’un suivi médical et psychologique quotidien. Il avait même été placé dans le service médico psychologique régional pour faire l’objet d’une surveillance plus précise avec des rondes plus fréquentes.

Le défunt a laissé une lettre d’adieu et un manuscrit intitulé «testament» sur la table de sa cellule. Une enquête a été ouverte par le parquet de Rennes et confiée à la brigade territoriale autonome de la gendarmerie de Pacé pour comprendre les causes du décès.