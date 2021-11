Italie : Elle annonce sur Facebook vouloir tuer son compagnon et passe ensuite à l’acte

Une italienne de 37 ans a annoncé sur son compte Facebook qu’elle avait l'intention de commettre «quelque chose de terrible». Quelques heures après, cette dernière a poignardé son conjoint à mort.

Dans la soirée du samedi 30 octobre, Vanda Grignani avait posté des messages troublants sur sa page Facebook. «Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais pensé faire. Pardonnez-moi», a-t-elle publié sur son profil à 23h36, rapporte le journal italien Il Giornale.

Deux minutes plus tard, l’Italienne a posté un deuxième message : «J'ai demandé de l'aide, cela m'a détruit. Ce sac à merde m'a détruite. La police et les carabiniers le défendent. Je suis fatiguée. Je n'ai plus rien à perdre, pardonnez-moi.»

Les appels au calme de ses proches sur le réseau social ont été vains. Le conjoint de la femme a été poignardé peu de temps après à l'aide d'un couteau de cuisine. Cette dernière a avoué être à l'origine du crime et a invoqué la légitime défense. Elle avait contacté la police pour se dénoncer.

Son conjoint de 46 ans, était connu de la justice pour des infractions liées à la drogue et pour homicide involontaire. Il portait un bracelet électronique et était obligé de rentrer au domicile conjugal tous les soirs au plus tard à 23h.

Ce soir là, Vanda Grignani était en train d'attendre son retour quand ses messages ont été posté sur Facebook. C’est à la suite d’une dispute, tard dans la soirée, que le drame a eu lieu. D'après les déclarations de la meurtière présumée, sa relation était devenue très difficile ces derniers temps. Elle avait demandé l'aide de la police à plusieurs reprises selon le média italien Corriere de la Sierra.