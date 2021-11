Dupont de Ligonnès : un détective amateur pense avoir trouvé de nouveaux éléments

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès continue de faire couler beaucoup d'encre, et chaque nouvel indice, aussi minime soit-il, fait renaître l'espoir de retrouver le père de famille en vie. Arjen, un cyber-enquêteur, pense avoir trouvé de nouveaux éléments sur celui qui reste l'homme le plus recherché de France.

Ce dernier a raconté à Konbini, le 28 octobre dernier, la façon dont il mène sa propre traque sur Internet. «Xavier avait posté avec différents pseudos. On en découvrait tous les jours. En hackant certains sites, on a pu trouver des photos inédites ou jamais sorties dans la presse. Sur cette affaire, on voyait qu'il y avait des choses à découvrir, et qu'on pouvait donner un regard nouveau», a-t-il déclaré, dans cette interview.

Suite à ses multiples recherches et analyses de l'historique Internet du suspect qui aurait tué toute sa famille, il affirme, dix ans après le drame, qu'il faudrait creuser des éléments prouvant qu'il court toujours.

L'activité de Ligonnès sur Facebook l'interpelle

Si les deux enquêteurs qui continuent de travailler sur le dossier se sont déjà penchés sur de nombreux indices, comme le révélait Society dans son édition spéciale l'an dernier, le cyber-enquêteur affirme, lui, qu'un paramètre n'a pas encore été analysé.

«Xavier, avant de disparaître, il devait se dire : "Il y a des gens qui vont trouver des indices, il faut que je brouille ces pistes." Il l'a fait pour son site, la Route des commerciaux, qu'il a fait disparaître, alors peut-être qu'il l'a fait également sur Facebook», estime-t-il.

Alors que de nombreux messages sur le groupe Facebook lui ont mis la puce à l'oreille, il pense que «XDDL» pourrait être un «troll» qui aurait pu s’infiltrer lui-même dans des conversations, après sa disparition, pour créer la confusion.

Arjen attend désormais que les enquêteurs se penchent à leur tour sur cette piste qui pourrait peut-être, selon lui, permettre de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès.