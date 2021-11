Fréjus : des individus tentent de dégrader une caméra de vidéoprotection en mettant le feu à un engin de chantier

La nuit du 4 au 5 novembre a été particulièrement tendue à Fréjus (Var), après plusieurs feux de matériels urbains et de véhicules, allumés par de jeunes individus, selon une source proche du dossier à CNEWS.

Des policiers ont été appelés vers 22h40, dans le quartier de la Gabelle, pour une vingtaine d'individus qui tentaient de dégrader une caméra de vidéoprotection, en mettant le feu à un engin de chantier placé sous le mât. En arrivant sur place, les trois équipages se sont retrouvés face à 20 à 30 individus, répartis en petits groupes très mobiles, et en possession de poubelles remplies de pierres et de mortiers d'artifice dont ils se servaient contre les policiers.

Des renforts de Draguignan et Toulon ont été appelés, ainsi que la police municipale. Vers minuit, les individus ont mis le feu à un véhicule stationné sous une autre caméra à l'arrière de la cité. Ils ont été mis en fuite par les policiers. Ensuite, des individus ont mis le feu à un appartement dans un bâtiment en construction et à 7 containers poubelles, qui ont été éteints par les pompiers, toujours selon une source proche du dossier à CNEWS.

Deux jeunes interpellés

Bilan : une caméra détruite et un policier blessé à l'oeil (un objet en céramique a été lancé du 5e étage d'un bâtiment et il a reçu un éclat dans l'oeil). Ce dernier a été emmené aux urgences ophtalmo de Cannes. Des impacts de tirs de mortiers ont également été constatés sur un véhicule police.

La police a procédé à deux interpellations : un homme âgé de 24 ans connu de la police, en garde à vue pour participation à un attroupement armé et violences aggravées (car commises en réunion), et un jeune de 15 ans, connu de la police, en garde à vue pour participation à un attroupement armé et dégradations volontaires par incendie. Le retour au calme a été constaté vers 2h du matin.