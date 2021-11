Vidéo : un conducteur de SUV s’en prend à deux cyclistes

Ce lundi 1er novembre, l’expression «fou du volant» a pris tout son sens sur une route de campagne en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans l’ouest de l’Allemagne. Ce jour-là, le conducteur d'un SUV a pris en chasse deux cyclistes.

Heureusement, aucun blessé n’a été déploré mais les cyclistes restent tout de même choqués. Par chance, l’un des cyclistes était équipé de sa caméra, et a ainsi pu filmer le conducteur en pleine action. En regardant la vidéo, o n découvre une scène complètement surréaliste, qui aurait pu virer au drame.

