Cannes : un policier attaqué à l'arme blanche, la piste terroriste envisagée

Un policier de Cannes (Alpes-Maritimes) a été attaqué à l’arme blanche ce lundi 8 novembre dans son véhicule devant le commissariat de la ville. Il a été sauvé par son gilet pare-balle et n'a pas été blessé. La piste terroriste est envisagée.

L'agresseur a dit agir au «nom du prophète» et tenté de s'en prendre à un deuxième policier, le «chef de bord», situé dans la même voiture. C'est à ce moment qu'il a été neutralisé par un troisième policier et a été gravement blessé par balle. Il est actuellement hospitalisé à Nice.

«Les forces de l'ordre ont très bien réagi, avec beaucoup de professionnalisme», a estimé sur CNEWS David Lisnard, maire (LR) de Cannes.

Il est inconnu des services de police et de renseignement.

Selon une source proche du dossier à CNEWS, le suspect possède un passeport algérien et serait âgé de 37 ans. Il est entré en France en février 2020, et avait séjourné précédemment en Italie en 2015.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé sur Twitter qu’il se rendait sur place dans la matinée.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021