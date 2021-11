Aix-en-Provence : un avocat de 45 ans meurt juste avant le début d'une audience

Alors qu'il s'apprêtait à assister à une audience à la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ce lundi après-midi, un avocat de 45 ans a été victime d'un malaise cardiaque et n'a pu être réanimé.

Arnaud B., avocat parisien spécialisé dans le droit immobilier, était en pleine discussion avec ses confrères dans une salle du tribunal quand il a fait ce malaise cardiaque, avant que l'audience ne démarre.

Durant plus d'une heure, les premiers secours, suivis des pompiers, ont tenté de le réanimer, en vain, rapporte La Provence.

Dans le prétoire, la victime a été recouverte d’un linceul blanc dans l’attente de sa prise en charge par les services mortuaires. Dans l'attente d'informations sur l'état de santé de l'avocat, et pensant qu'il était victime d'un simple malaise, le président de la chambre a décidé de tenir l'audience dans une autre salle, ce qui a provoqué une polémique chez de nombreux confrères.

Les avocats réagissent

Le bâtonnier de Paris, Me Olivier Cousi, a écrit sur Twitter : «Nous pensons tout d’abord à sa famille et à ses proches avec une grande émotion. Le temps est au deuil et au recueillement».

Nous avons appris le décès en audience de notre confrère Arnaud Bouriant. Nous pensons tout d’abord à sa famille et à ses proches avec une grande émotion. Le temps est au deuil et au recueillement. Le Conseil de l’Ordre observera aujourd’hui une minute de silence à sa mémoire. — Bâtonnier de Paris (@batonnierparis) November 9, 2021

Julia Courvoisier, avocate au Barreau de Paris, s'est elle aussi exprimée sur le réseau social, choquée que l'audience ait repris après le drame.

Aujourd’hui, un avocat est mort en robe alors qu’il plaidait dans un tribunal. Un linceul a été posé sur son corps gisant dans la salle. Et puis l’audience a repris dans la salle d’à côté, comme si cet avocat n’était rien pour la Justice de son pays. J’ai envie de vomir… — Julia Courvoisier (@JuCourvoisier) November 8, 2021

Pierre Godinot, avocat, était lui aussi choqué que l'audience ait repris dans la foulée.

Mon confrère Arnaud Bouriant, 45 ans est décédé hier à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix en Provence. On a déposé un drap sur son corps comme dans les rues de Kaboul, et l’audience a repris dans la salle d’à côté. Quelle honte. Mes condoléances à sa famille et ses proches. — Pierre Godinot (@pierregodinot) November 9, 2021

Inscrit au barreau de Paris, Arnaud B. avait commencé sa carrière en 2004. Spécialisé en contentieux des baux, de la copropriété ou de la construction, il officiait au sein du cabinet Ader-Jolibois avec le neveu de bâtonnier de Paris, Henri Ader.