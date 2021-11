Besançon : un homme sauvagement tué dans son appartement

«Il s’agit d’une scène d’une grande violence» a témoigné une source proche de l'enquête. Un homme d'une trentaine d'années a été sauvagement tué ce mardi dans son appartement, à Besançon (Doubs).

L’alerte a été donnée par les voisins, faisant arriver en urgence la police. Le jeune homme a alors été découvert ensanglanté sur le palier de son logement, où il est malheureusement décédé malgré l'intervention des secours.

D'après les premières constations des enquêteurs, une bagarre a eu lieu dans l'appartement et la victime aurait reçu plusieurs coups d'objet contondant et d'arme blanche. Du sang a été retrouvé dans l'appartement et sur le palier.

Les faits ont eu lieu en fin de matinée, dans un immeuble situé à proximité du centre-ville, a détaillé la source. Aucun suspect n'avait été interpellé en milieu d'après-midi.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Besançon.