Seine-et-Marne : percuté par un train, un adolescent s'en sort avec des fractures

Lundi matin, à Héricy, en Seine-et-Marne, un adolescent de 14 ans, a été percuté en plein visage par un train alors qu'il était sur le passage piéton servant à traverser la voie SNCF.

Le garçon se rendait au collège, empruntant notamment un passage à niveau, rapporte Le Parisien. Selon les premiers éléments de l'enquête, il était absorbé par son téléphone. Entouré par un épais brouillard, il n'aurait ni vu ni entendu le train qui arrivait à toute vitesse, à 110 km/h.

Le conducteur, qui l'a aperçu au dernier moment, a klaxonné. Le garçon aurait alors reculé légèrement avant la collision qui aurait pu lui être fatale.

Les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux, et selon Yannick Torres, le maire de la commune, la victime ne souffrirait «que» de factures, notamment au niveau du fémur et et des os du visage. «Heureusement, il s’est un peu reculé quand il s’est aperçu de l’arrivée du train et cela l’a projeté», a expliqué l'édile.

Le passage piéton fermé provisoirement

Suite à cet accident, qui aurait pu être mortel, le maire a pris un arrêté municipal ordonnant la fermeture provisoire du passage piéton. «On en discutera et on votera pour approuver cette fermeture, lors du prochain conseil municipal qui aura lieu en décembre», a indiqué Yannick Torres au Parisien.

Le maire a en outre expliqué qu'il ne souhaitait pas «avoir un mort sur la conscience» et a «surtout envie que cela ne se reproduise pas». Le trafic des trains sur la ligne R, interrompu le temps de l’intervention des secours lundi matin a repris progressivement dans la journée.