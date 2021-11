Bretagne : deux enfants de 2 et 5 ans hospitalisés après avoir goûté le gâteau au cannabis de leurs parents

Un gâteau un peu spécial. Dimanche 7 novembre à Trémorel, dans les Côtes-d'Armor, deux enfants de 2 et 5 ans ont été hospitalisés après avoir léché la casserole du gâteau au cannabis préparé par leurs parents.

Les enfants ont rapidement été pris de malaises, et leurs parents ont tout de suite alerté les secours, qui les ont transférés en urgence par hélicoptère au CHU Pontchaillou, à Rennes (Ille-et-Vilaine), relate France Bleu. Après avoir passé une nuit à l'hôpital, les bambins allaient mieux.

Les parents, quant à eux, vont devoir s'expliquer devant la justice. Après une garde à vue à la gendarmerie de Merdrignac (Côtes-d'Armor), le père est ressorti libre mais va être convoqué au tribunal.

La mère, encore sous le choc, sera quant à elle entendue prochainement, précisent nos confrères.

Le «space cake», un gâteau aux effets dangereux

Ce n'est pas la première fois que des amateurs de ce type de gâteau finissent à l'hôpital. Le «space cake», qui se compose des mots cake («gâteau») et du verbe (to) space out («abrutir», «assommer») est une pâtisserie à laquelle on a ajouté du cannabis sous forme de haschich ou d'herbe. Un corps gras (beurre) permet de dissoudre les composants psychoactifs du cannabis et de préparer le gâteau, il est notamment question de space beurre ou de beurre de Marrakech.

La différence avec un joint de cannabis est que l'effet dure plus longtemps et est plus intense, indique Wikipédia. La diffusion du produit actif du cannabis dans le corps se fait en fonction de la digestion de l'aliment, un processus qui peut prendre plusieurs heures.

Les effets varient selon les personnes (et leur âge), les plongeant dans un état second : hallucinations, euphorie, vomissements, convulsions, évanouissements répétitifs, pertes des sens. Le temps entre l'ingestion et les effets peut varier de plusieurs heures. Bien souvent, les consommateurs, pensant que les effets ne les ont pas touchés, font l'erreur de doubler la dose. Une fois sous emprise, le temps d'hallucination dépend de la dose ingérée.