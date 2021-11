Haute-Garonne : un lycéen attaché et torturé par trois adolescents

Deux garçons de 17 ans et une fille de 16 ans sont suspectés d'avoir attaché et torturé un lycéen pendant plusieurs heures ce 7 novembre.

Les faits se sont produits à Saint-Jean (Haute-Garonne), une commune située au nord-est de Toulouse, révèle La Dépêche. La victime, un adolescent de 17 ans, a reçu un message d'une jeune fille qu'il connaissait. Elle lui a proposé un rendez-vous dans l'après-midi.

Mais arrivé sur place, le lycéen la découvre accompagnée de son petit ami, et d'un ami de celui-ci. Il est alors menacé avec un taser et attaché à une chaise. Le trio de suspects l'aurait humilié et frappé à coups de branches pendant plusieurs heures. Le téléphone portable de la victime a également été volé. Selon La Dépêche, ces actes ont été filmés, probablement pour être diffusés sur les réseaux sociaux.

Le lycéen est parvenu à se libérer dans la soirée et a porté plainte. Ses tortionnaires présumés ont été arrêtés par les gendarmes de la communauté de brigades de l'Union et de la brigade de recherches de la compagnie Toulouse Saint-Michel. Ils seront poursuivis pour vol en réunion et violences aggravées.