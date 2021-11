Roanne : un individu cagoulé fait irruption dans une salle de classe et frappe un enseignant

Dans l’après-midi de ce mardi 9 novembre, un individu portant une cagoule a fait irruption dans une salle de classe du lycée Carnot de Roanne, dans la Loire, et a frappé un enseignant.

Une professeure était en train de faire cours à ses élèves lorsqu'elle a été surprise par cet individu cagoulé et muni d'un extincteur, dont il a fait usage, rapporte Le Progrès.

Le brouhaha a alerté un autre enseignant qui est intervenu, et c'est lui qui a été roué de coups par l'agresseur avant que ce dernier ne prenne la fuite.

Transporté à l'hôpital de Roanne par les pompiers, la victime souffre de contusions et d’abrasions.

Un mineur en garde à vue

Au moment des faits, l'alerte intrusion avait été déclenchée, a précisé de son côté, mardi soir, le procureur de la République de Roanne. Sur le coup, les enseignants et leurs élèves avaient ainsi été priés de rester dans les salles, de fermer et bloquer les portes, et de ne pas faire de bruit.

Un mineur avait été interpellé un peu plus tard et placé en garde à vue. Pour l'heure, nul ne sait s'il s'agit d'un élève ou d'un ancien élève de l'établissement. «L’enquête est en cours», a indiqué le procureur.