Disparition d'Antoine Seguin : le président du club de judo de Suresnes retrouvé pendu dans la forêt de Plaisir, le suicide écarté

Disparu depuis plus de dix jours, Antoine Seguin, le président du club de judo de Suresnes (Hauts-de-Seine) âgé de 35 ans et habitant de la commune, a été retrouvé pendu dans la forêt de Plaisir (Yvelines).

Selon le Parisien, son corps portait des traces de coups et l'hypothèse d'un suicide a été écartée.

Lundi 8 novembre, une enquête pour «disparition inquiétante» avait été ouverte.

Ces derniers jours, le visage d'Antoine Seguin était apparu sur tous les réseaux sociaux. Ses amis diffusaient sa photo sans relâche, espérant obtenir des informations sur ce qu'il est advenu du trentenaire, introuvable depuis le 30 octobre dernier.

A relayer le plus possible





Notre ami Antoine Seguin, président du club de Judo de Suresnes et ancien candidat aux élections départementales a disparu depuis 8 jours.



La police a lancé une enquête mais toutes les informations sont importantes.#Suresnes pic.twitter.com/ktiDdmC2tZ — Xavier IACOVELLI (@iacovellixavier) November 7, 2021

Ses parents, domiciliés dans les Deux-Sèvres, étaient les premiers à avoir donné l'alerte après avoir tenté, en vain, de joindre leur fils. Ils avaient fait appel aux gendarmes qui, de leur côté, étaient entrés en contact avec le commissariat de Suresnes. Selon les informations du Parisien, le domicile d'Antoine Seguin avait été découvert vide, tandis que son véhicule était toujours là, stationné comme à l'accoutumée.

La brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) de la police judiciaire parisienne, en charge de l'enquête, avait retracé le parcours du Suresnois avant sa disparition. D'après certains témoignages, Antoine Seguin aurait notamment proposé à quelques amis de participer avec lui à une soirée privée à Paris, le vendredi 29 octobre.

Il se serait en revanche connecté sur WhatsApp au milieu de la nuit, sans toutefois répondre aux messages qui lui avaient été adressés. La plupart de ses proches indiquaient ne plus avoir eu aucun contact avec lui depuis lors, pourtant, quelques amis assuraient l'avoir croisé «la semaine dernière», selon une source proche de l'enquête. Des témoignages que la police s'applique maintenant à vérifier.

A en croire son entourage, Antoine Seguin était «quelqu'un de stable, entouré et apprécié». Employé en tant que cadre de la Banque postale, il vivait en région parisienne depuis environ dix ans et s'épanouissait grâce au judo, notamment au travers du club de Suresnes dont il venait de prendre la présidence. Il avait, en 2015, été candidat aux élections départementales pour le Parti socialiste, sur le canton de Suresnes et Nanterre.