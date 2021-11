Mayenne : la joggeuse de 17 ans disparue auditionnée ce vendredi

Selon une source proche du dossier à CNEWS, la joggeuse de 17 ans, disparue lundi dernier et retrouvée mardi, va être auditionnée, ce vendredi 12 novembre par les gendarmes de la section de recherches d'Angers.

Selon une source proche du dossier à CNEWS, la jeune fille s'était présentée en état de choc et légèrement blessée dans un restaurant kebab de Sablé (Sarthe). Elle a ensuite été prise en charge pour s'assurer de son état de santé.

La jeune fille était recherchée depuis lundi, en fin d'après-midi. Partie faire un jogging dans la forêt de Bellebranche, elle n’était pas rentrée au domicile familial, à Saint-Brice, un village du sud du département.

Après deux jours d'enquête, les forces de l'ordre semblent remarquer de plus en plus d'incohérences entre le récit de la jeune femme et les autres témoignages. Ainsi, par prudence, ces derniers vont réentendre l'adolescente.