Paris : une adolescente violée et retrouvée inconsciente en pleine rue, un mineur mis en examen

Un homme âgé de 16 ans a été mis en examen pour «viol» et placé en détention provisoire, ce mardi 9 novembre. Il est soupçonné d'avoir drogué, agressé et violé une adolescente de 17 ans dans la nuit du 6 et 7 novembre dernier à Paris.

Selon Le Parisien, la jeune fille a été retrouvée inconsciente dans le XVIIIe arrondissement de Paris en compagnie du suspect. Ce dernier aurait été surpris par une patrouille de police en train de se photographier embrassant l'adolescente inconsciente allongée sur le trottoir.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille a été violée et présentait de nombreuses ecchymoses. Et d'après des analyses toxicologiques, elle avait fumé du cannabis et ingéré du Prégabaline, un médicament destiné à l’origine à soigner l’épilepsie.

Son pronostic vital était engagé

Hospitalisée en urgence à hôpital Bichat, la victime a été placée en réanimation alors que son pronostic vital était engagé. Elle est aujourd'hui tirée d'affaire.

Le suspect, un mineur non accompagné (MNA), serait le cousin du petit ami de la victime. En garde à vue, ce dernier a nié les faits qui lui sont reprochés.