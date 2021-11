Disparition de Marion Wagon : 25 ans après, le mystère plane encore

C'était il y a vingt-cinq ans jour pour jour. Le 14 novembre 1996, la petite Marion Wagon, 10 ans, disparaissait à Agen (Lot-et-Garonne), à la sortie de son école. Encore aujourd'hui, l’affaire dite de la «petite fille des packs de lait» reste un véritable mystère pour la justice. Mais des avancées scientifiques récentes pourraient éclairer certains points de l’affaire.

Malgré des milliers de témoignages, d’auditions et des recherches massives des forces de l’ordre, Marion Wagon n’aura jamais été retrouvée. La fillette avait disparu sans laisser la moindre trace, à seulement 400m de chez elle, vers midi.

Aujourd’hui, la justice n’exclut toujours aucune piste – y compris l’implication du tueur en série Michel Fourniret. La procureure d’Agen, Manuella Garnier, l’a assuré à l’Agence France-Presse.

«Cela fait vingt-cinq ans que des enquêteurs spécialisés travaillent en pensant qu’un jour, quelque-chose peut ressortir.»

Engagement total

En ce mois de novembre 1996, la France entière s’émeut de la disparition de cette petite fille. Des enquêteurs et des équipes cynophiles sont mobilisés aux premières heures de l’affaire.

En 1997, après les aveux d’un suspect qui s’avéreront faux, des enquêteurs fouillent même dans le Canal du Midi, vidé sur près de 14 km.

[Les parents de Marion Wagon lors d’une cérémonie en 1997. © FRANCOIS GUILLOT / AFP]

Pour tenter de retrouver la trace de Marion, une campagne d’appels à témoins sans précédent est lancée en parallèle. On imprime alors 15 millions d’affiches et le visage de la fillette est même diffusé massivement sur des millions de bouteilles de lait. Sans succès et les enquêteurs pataugent.

«Il y a eu beaucoup de pratiques moyenâgeuses dans ce dossier», a déclaré l’avocat des parents, Georges Catala. Soulignant en outre que la première thèse, celle d’une fugue, avait sans doute nui aux recherches – dans le cadre d’une disparition d’enfant, les premières heures sont en effet cruciales.

L’hypothèse Fourniret

Quelques mois après la mort du tueur en série, enterré avec certains de ses secrets, un lien pourrait-il être fait entre Michel Fourniret et Marion Wagon ?

Déjà étudiée – mais rapidement écartée – lors de l’arrestation de l’ogre des Ardennes en 2003, la théorie a semble-t-il repris des forces l’année dernière. «On voudrait savoir si c’est Fourniret, mais on prie pour que ce ne soit pas lui», a confié l’avocat des parents Wagon, relayé par Sud Ouest.

[Les enquêteurs diffusent un portrait vieilli de Marion Wagon, espérant trouver des réponses. © ARCHIVES / AFP]

A l’époque, il était impossible de prouver que le tueur avait séjourné dans le Lot-et-Garonne. Et des failles dans le dossier – comme l’absence d’ADN de Marion Wagon – avaient largement ralenti les démarches.

Vers un dénouement ?

Une brosse à dents et des jouets de Marion ont été fournis par ses parents aux enquêteurs. De quoi, ils l’espèrent, reconstituer son ADN. Car des traces inconnues relevées sur un matelas ayant appartenu à Michel Fourniret pourraient constituer une première base de comparaison.

Si les traces d’ADN relevées sur le matelas correspondent à celui de la petite Marion, un calvaire vieux de vingt-cinq ans pourrait prendre fin pour ses parents.

En attendant l’avancée des investigations, jamais interrompues depuis 1996, la disparition de la «petite fille des packs de lait» aura conduit à la création du plan Alerte Enlèvement en 2006 – il a permis de retrouver les enfants disparus dans plus de 96% des cas.