Meurtre d'Angélique Six en 2018 : David Ramault fixé sur son sort ce vendredi

«Un monstre froid». David Ramault est jugé à Douai pour le viol et le meurtre d'Angélique Six, 12 ans, en 2018 à Wambrechies (Nord). Il sera fixé sur son sort ce vendredi 19 novembre, après quatre jours de procès. L'homme de 48 ans risque la réclusion criminelle à perpétuité, et une peine de sûreté de trente ans.

«Vous devez aujourd’hui juger un crime sexuel, un crime sadique, qui a consisté à chercher une victime fragile et vulnérable, à la manipuler, dans le but de la réduire à un objet sexuel (...) pour atteindre la jouissance», a lancé aux jurés l'avocate générale Carole Étienne.

Depuis mardi, David Ramault est jugé pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre d'Angélique Six.

Déjà condamné pour viol en 1996, l'individu avait été identifié grâce au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

le Débat sur la «castration chimique» relancé

Après son placement en garde à vue, David Ramault avait rapidement reconnu les faits. Il a expliqué avoir entraîné chez lui la jeune fille, l’avoir violée puis étranglée avec son pantalon. Il avait ensuite transporté le corps dans une valise et tenté de l’enterrer dans une commune voisine, avant de le dissimuler sous de la végétation.

A l'époque, l'affaire d'Angélique Six avait suscité une vive émotion et avait ravivé le débat sur la «castration chimique» des délinquants sexuels.

Ancien voisin de la famille Six, David Ramault avait été condamné en 1996 à neuf ans de réclusion pour viol sous la menace d’une arme commis en 1994. Il était sorti de prison en 2000, sans suivi médical.