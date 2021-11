Isère : un migrant afghan écroué pour tentative de viol sur une fillette de 4 ans

Dans la nuit du 17 au 18 novembre dernier, dans un foyer d’hébergement pour demandeurs d’asile à Chasse-sur-Rhône, en Isère, un homme aurait tenté de violer une petite fille de 4 ans.

Âgé de 24 ans, le jeune homme a été mis en examen et incarcéré.

La fillette de 4 ans, résidente d'un foyer d’hébergement pour demandeurs d’asile à Chasse-sur-Rhône (Isère), s'était levée pour aller aux toilettes, a relaté Le Progrès.

A son retour, elle s'était effondrée en larmes dans les bras de sa mère.

La fillette a expliqué avoir mal à l'entrejambe

La petite fille a expliqué avoir eu mal à l'entrejambe après une tentative de viol, durant laquelle l'agresseur aurait mis la main sur sa bouche pour éviter d'attirer l’attention. Les pompiers et les gendarmes se sont rendus sur place pour prendre en charge la victime présumée.

Les forces de l'ordre ont interpellé le suspect, qui était lui aussi hébergé dans cet ancien hôtel. Originaire d'Afghanistan, il a été auditionné en garde à vue et a nié les faits. Il a quand même été mis en examen et écroué pour «viol sur mineur de moins de 15 ans» et incarcéré. L’enquête se poursuit.