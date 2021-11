Delphine Jubillar : cette stupéfiante révélation faite par son fils

Le fils du couple Jubillar aurait fait une étonnante révélation aux enquêteurs concernant la disparition de sa mère, Delphine Jubillar, qui n'a pas donné signe de vie depuis près d'un an.

Selon nos confrères du journal Le Point, qui révèlent l'information, le petit garçon prénommé Louis et âgé de 6 ans, et qui était présent au domicile le soir de la disparition de sa mère, Delphine Jubillar, a parlé aux enquêteurs.

Il avait été entendu une première fois le 16 décembre 2020 et était revenu sur le déroulé de la soirée comme l'indique Le Point dans son article, publié mercredi 24 novembre 2021. «Maman et papa, ils ne s'étaient pas disputés. Ils se parlaient bien. Après, on a mangé, on a regardé la finale d'Un incroyable talent, où ils choisissent le vainqueur mais je n'ai pas entendu qui c'était, après je suis allée au lit, ils n'ont pas crié parce que je les entendais».

UNE NOUVELLE PISTE POUR LES ENQUÊTEURS ?

Mais quelques jours plus tard, cette première version avait changé, l'enfant affirmant finalement qu'une dispute avait bien éclaté entre ses parents, juste avant qu'il ne s'endorme. «Ils se disputaient, après j'entendais des gros mots […] Puis j'ai entendu "puisque c'est comme ça, on va se séparer"», avait-il déclaré.

Durant l'audience, l'enfant était également revenu sur la matinée du mercredi 16 décembre 2020, quelques heures après la disparition de sa mère, toujours selon les informations du Point. «Je me suis réveillé, papa m'a dit de rester au lit encore. Puis je me suis réveillé une deuxième fois et il n'y avait pas papa, pas maman. Et mamie m'a dit que maman s'était perdue dans la forêt.»

Cédric Jubillar toujours en prison

Cette nouvelle audition, très attendue, pourrait permettre d'en savoir davantage sur cette mystérieuse affaire. Soupçonné d'avoir tué sa femme qui n'a pas donné signe de vie depuis bientôt un an, Cédric Jubillar reste finalement en prison, a décidé la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse (Haute-Garonne) il y a quelques jours.

Sa détention provisoire depuis le 18 juin était considérée comme «abusive» par ses défenseurs, ce qui a motivé cette nouvelle demande. C'est la troisième fois que ses défenseurs tentaient d'obtenir sa remise en liberté : après avoir fait appel en vain début juillet du placement en détention de Cédric Jubillar, ils avaient présenté en août une demande de remise en liberté, également rejetée en septembre.

On ignore toujours, à ce jour, ce qui a pu se passer dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, avant que Cédric Jubillar ne signale aux gendarmes que son épouse, âgée de 33 ans, avait disparu du domicile familial de Cagnac-les-Mines, une ancienne cité minière de 3.000 habitants proche d'Albi.