Ile-de-France : Des voleurs «à la fourchette» pris en flagrant délit

Deux suspects ont été arrêtés lundi dans le 13e arrondissement de Paris alors qu'ils étaient en train d'essayer de voler de l'argent d'un distributeur automatique.

Les enquêteurs de la sûreté départementale de l'Essone les soupçonnent d'avoir, certains soirs, enchaîné les vols dans des distributeurs automatiques de billets pour atteindre au total 25 faits commis en Ile-de-France depuis le mois d'août.

Le binôme interpellé en flagrant délit lundi dans le 13e arrondissement de Paris était, aux yeux des policiers de la sûreté départementale de l'Essonne, devenus experts dans l'art du «vol à la fourchette».

Une technique qui consiste à ordonner un retrait et à bloquer la trappe de distribution des billets avec un pied de biche avant d'annuler la transaction et de glisser une fourchette dans l'entrebâillement pour empêcher les billets de redescendre dans le DAB. Les vols recensés ont été commis dans différentes villes franciliennes : Savigny-sur-Orge, Massy, Longjumeau ou encore Montrouge, Clamart, Romainville et Paris.

Le préjudice atteint plusieurs dizaines de milliers d'euros, selon la commissaire Florence Luneau, chef de la Sûreté départementale de l'Essonne. En perquisition aux domiciles des deux suspects, les policiers ont saisi 14.000 euros.

Retrouvés grâce aux empreintes digitales

Ce sont les empreintes laissées par imprudence par le leader présumé du duo qui ont causé leur perte et mis les enquêteurs sur leur trace. Tellement sûr de lui, l'un d'eux s'est même filmé à la manœuvre, au vu d'une vidéo retrouvée dans son téléphone. Il avait déjà des antécédents pour des délits similaires.

«C'est une arrestation importante au vu des faits, souligne la commissaire Luneau, parce que ces individus sont extrêmement mobiles et les vols effectués très rapidement». Les deux individus ont été placés en détention provisoire avant leur comparution devant le tribunal correctionnel prévue le 4 janvier.

Parallèlement, ils sont dans le viseur des policiers de la sûreté territoriale de Paris pour une soixantaine de vols de même nature. La Brigade financière est également sur la trace du délinquant le plus chevronné, puisqu'il était recherché par ses services pour des escroqueries bancaires.