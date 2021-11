Bretagne : un guichetier de La Poste étranglé jusqu'à l'étouffement par un client

Dans un bureau de Poste de Rennes, en Bretagne, un guichetier a été violemment agressé vendredi 26 novembre 2021, apprend-on ce lundi de sources concordantes.

Le client mécontent a saisi le guichetier à la gorge et a commencé à l’étrangler, jusqu’à ce que dernier suffoque. Après cette agression, l’auteur des faits a fui les lieux et échappé aux forces de l’ordre arrivées sur place peu de temps après le drame.

La CGT a rapidement réagi à cette agression par le biais d’un communiqué. Le syndicat a fait part de son effarement et a émis plusieurs demandes à l’adresse de la direction de La Poste.

La CGT demande notamment à ce qu’une aide psychologique soit apportée aux équipes de mais souhaite également «l’engagement de la direction afin de garantir leur sécurité.»

Des agressions fréquentes à la Poste

Cet engagement doit passer par le recrutement d’un agent de sécurité «dans les meilleurs délais» afin d’assurer la sécurité des agents dans l’enceinte des bureaux. La CGT pointe du doigt la responsabilité de la direction.

On peut ainsi lire dans le communiqué du syndicat : «La Poste, avec ses réorganisations dictées d’abord par des impératifs de productivité, met sciemment en danger ses agents.» La CGT indique également que ce type d’agressions des agents de La Poste est de plus en plus fréquent aussi bien dans les bureaux que lors des tournées.