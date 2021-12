Un couple arrêté sur l'autoroute avec plus de 10 kilos de drogues dures

Plus de 9 kilos d’héroïne, un kilo d'ecstasy et plus de 500 grammes de cocaïne. Voici la quantité de drogue qui a été saisie dans une voiture par les douanes françaises dimanche 28 novembre sur l’aire de Quincampoix (Seine-Maritime) de l’autoroute A28.

Un homme de 29 ans et sa compagne de 30 ans ont été arrêtés dimanche avec cette importante cargaison de drogue dure dissimulée dans la roue de secours de leur véhicule, une Volkswagen Golf, selon France Bleu.

Jugés en comparution immédiate ce jeudi 2 décembre, les deux convoyeurs ont été lourdement sanctionnés pour ce trafic de drogue.

L’homme a été condamné à trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt, ainsi qu’une amende douanière de 200.000 euros. De son côté, la femme a écopé d'une peine d’un an de prison avec sursis.

Une récompense de 3.000 euros pour le transport

Les premiers éléments de l’enquête cités au tribunal ont permis de mettre au clair les détails de cette histoire. L’homme avait accepté le transport de cette marchandise en échange d’une récompense de 3.000 euros proposée par son dealer en Bretagne.

Endetté en raison de sa consommation excessive de cannabis, comprise entre 10 et 12 joints par jour, il avait déjà réalisé ce type de trajet en juillet et en octobre 2021. L’itinéraire complet de leur parcours a également été dévoilé, avec un départ à Anvers en Belgique et un point d’arrivée à Rennes en Ille-et-Vilaine.