Mâcon : une adolescente meurt électrocutée par son portable dans son bain

Transportée en état de mort cérébrale à l’hôpital de Bron (73), la jeune fille n’a pas survécu à ses blessures. La police a ouvert une enquête pour connaître les circonstances exactes de son décès.

Le drame s’est produit dans la maison de famille de l’adolescente de 13 ans le 27 novembre dernier. Alors qu’elle passait la soirée avec ses amies, la collégienne a été électrocutée dans son bain. L'origine de ce tragique accident domestique serait l'utilisation de son téléphone portable en charge dans sa baignoire.

Alertés par les parents de la jeune fille présents dans la maison, les policiers ont prodigué à l’adolescente des soins permettant de la réanimer. Dans un état grave, elle a été évacuée vers l’hôpital de Mâcon (71) avant d’être transférée à l’hôpital de Bron en état de mort cérébrale. C’est là que la collégienne est décédée.

Le danger des écrans

« Que cela serve à d’autres adolescents parce qu’ils sont tous avec leur téléphone greffé à la main ! Il faut vraiment insister : pas de téléphone dans les baignoires, parce que c’est tellement dramatique derrière », a déclaré la mère de l’adolescente dans le Journal de Saône-et-Loire, alors que sa fille était encore dans le coma.

Et pour cause, qu’il s’agisse de téléphones, de tablettes ou encore d’ordinateurs, les adolescents passent de plus en plus de temps devant les écrans. L’utilisation d’appareils électriques - notamment branchés - dans la salle de bain est toutefois extrêmement dangereuse : l’eau est conductrice de l’électricité et augmente les risques d’électrocution.

Une adolescente, elle aussi âgée de 13 ans, avait également trouvé la mort en décembre 2019 à Vitrolles (13) dans les mêmes circonstances.