Nîmes : un élève de l'Ecole nationale de police meurt lors d'un footing

Agé de 21 ans, cet élève gardien de la paix de l'Ecole nationale de police (ENP) de Nîmes (Gard) s'est effondré, mardi 7 décembre, au cours d'un footing avec ses camarades. Décédé plus tard à l'hôpital, il aurait été victime d'un arrêt cardiaque.

Sur Facebook, le syndicat Alliance Police Nationale a réagi à cette triste nouvelle. Il salue la mémoire de «Pablo» et présente ses condoléances «à sa famille et à ses proches», souhaitant «courage et soutien à l'ensemble des collègues».

La victime faisait partie de la 263e promotion de l'ENP. Ancien adjoint au sein de la sécurité publique de Villeurbanne (Rhône), l'élève avait passé le concours pour devenir gardien de la paix.

D'après les témoignages, l'instructeur a tenté de réanimer le jeune homme au moment de son malaise, avant que les secours n'arrivent sur place. Sans y parvenir. Une cellule psychologique a été ouverte à l'Ecole de police pour accueillir, si besoin, ses camarades de promotion en état de choc.

Certains élèves ont partagé leur chagrin sur les réseaux sociaux, décrivant la «superbe personne» qu'était Pablo et déplorant la perte d'«un frère» et d'un «ami».