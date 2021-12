La dépouille d'un étudiant disparu en 1976 retrouvée

La dépouille de l’américain Kyle Clinkscales, un étudiant originaire de LaGrange (Géorgie), a été retrouvée avec sa voiture – une Ford Pinto 1974 -, son porte-monnaie et sa carte d’identité dans un lac en Alabama. Il avait disparu la nuit du 27 janvier 1976 à 22 ans et n’avait, jusqu’alors, jamais donné signe de vie.

Étudiant à l’université d’Auburn, Kyle Clinkscales se rendait sur le campus la nuit du drame.

Selon le sheriff James Woodruff, lequel a donné une conférence de presse mercredi dernier, soit le lendemain de la découverte, cela faisait quarante-cinq ans qu’ils étaient à la recherche de l’étudiant et de sa voiture.

Il a expliqué que les forces de l’ordre ont «suivi une centaine de pistes sans résultats probants», ajoutant que ces dernières en sont même aller jusqu’à «vider des lacs» afin de retrouver le jeune homme.

Pour resituer, LaGrange se trouve au nord de Colombus, dans l’ouest Géorgien, soit à une vingtaine de kilomètres de l’Alabama. Mardi dernier, une personne anonyme a appelé la police après avoir vu une voiture immergée dans un lac.

